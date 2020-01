Asta ar fi o MEGA SURPRIZA inceputului de an! Sapunaru are 3 oferte din Romania! Unde vrea, de fapt, sa mearga

Cristi Sapunaru (35 de ani) si-a reziliat contractul cu Denizlispor si vrea sa se intoarca in Romania.

Are de unde sa aleaga! 3 cluburi i-au facut deja propuneri concrete, anunta Fanatik. Sapunaru are pe masa variantele Rapid, Astra si Gaz Metan Medias. Giulestenii forteaza cu argumentul sentimental, in timp ce Astra ii da cei mai multi bani. Conform sursei citate, pentru Sapunaru conteaza insa cel mai mult relatia cu Edi Iordanescu, asa ca ar vrea sa mearga pana in vara la Gaz Metan.

Mediasul ii propune 8000 de euro pe luna, cu 2000 sub Astra. Rapid isi permite numai 5000 de euro lunar pentru unul dintre idolii suporterilor.

Sapunaru si Edi Iordanescu au mai lucrat impreuna la Pandurii si Astra Giurgiu.