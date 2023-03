Atacantul care a fost transferat de Al-Jazira de la FCSB, pentru trei milioane de euro. Tănase a fost întrebat despre problema antrenorului de la fosta sa echipă și a răspuns fără să stea pe gânduri.

Florin Tănase: ”FCSB are antrenor, dar nu e lăsat să stea pe bancă”

„Mai sunt nouă partide, nouă finale, le pot câștiga pe toate și atunci, cu siguranță, vor câștiga și titlul. Așa s-a întâmplat în fiecare an, pierdeam puncte la început și eram într-o cursă de urmărire.

(n.r. - În câți ani te întorci?) Nu pot să zic un număr de ani, depinde cum mă voi simți în continuare acolo. Părerea mea, CFR, Steaua, Farul și Craiova (n.r. lupta la titlu). Am văzut aseară că au făcut o primă repriză foarte bună.

(n.r. - Are nevoie FCSB de un antrenor pe bancă?) Păi are antrenor, dar am văzut că nu este lăsat să stea pe bancă, stă în tribună. Îngreunează puțin lucrurile acolo, dar asta este”, a spus Florin Tănase.

FCSB - Universitatea Craiova 1-1

Jovan Markovic a deschis scorul în minutul 32 al meciului, după o fază splendidă din interiorul careului „roș-albaștrilor”. Malcom Edjouma a restabilit egalitatea în minutul 66, în urma unei centrări excelente oferite de Risto Radunovic.

Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al arbitrului Florin Andrei, iar cele două echipe au împărțit punctele în prima confruntare din prima etapă a play-off-ului Superligii.