Nicolae Dică a fost numit marți noul antrenor al FCSB-ului, după ce Anton Petrea l-a anunțat pe Gigi Becali că demisionează.

Ianis Stoica (19 ani), internațional de tineret, a fost trimis în primul 11 de Toni Petrea, într-un trident ofensiv cu Andrei Cordea în extrema dreaptă și Coman în banda stângă. Fiul lui Pompiliu Stoica a fost anihilat însă de Săpunaru și Dragoș Grigore, într-o primă repriză în care gazdele au punctat de două ori. Imbobil, atacantul de 1,80 m cotat la 1 milion de euro a jucat tot meciul, însă nu a avut realizări.

În tirada în care i-a cuprins pe jucători, Gigi Becali nu l-a "ratat" nici pe Ianis Stoica, pe care îl considera atacantul de viitor al clubului roș-albastru. "Niciodată nu am spus eu de Ianis Stoica, ce spuneam îmi ziceau ceilalți, așa să spun eu de la mine, nu. Nu avem atacant, după ce am văzut aseară. Să încerc să mai salvez din ce am, poate să aduc un atacant.

Nu mai vreau să dau bani, vreau să scap, să fac economie. Am văzut toate echipele în faliment, pe mine m-a salvat Dumnezeu de am rămas cu pielea pe mine la fotbal, zic mersi, văd ce fac. Ișfan nu e atacant", a declarat Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Rapid, victorie clară cu FCSB în Giulești

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea. "Nu am nevoie de jucători care pun echipa adversă pe contraatac. Ai văzut, Dugandzic nu e mare extraordinar, dar se luptă. Returnează și dă la aversar și îi pune pe contraatac", a mai declarat Gigi Becali, luni, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

FCSB - Saburtalo e joi, în direct pe PRO TV și VOYO.