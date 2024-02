La finalul partidei, Leo Grozavu a lansat o serie de atacuri asupra lui Horațiu Feșnic, arbitrul care a fost delegat ca ”central” de către CCA la meciul FCU Craiova - Poli Iași.

Leo Grozavu îl face praf pe Horațiu Feșnic

La o zi după meci, tehnicianul a continuat tirada la adresa lui Feșnic și a ținut să evidențieze faptul că arbitrul ar avea ceva personal cu el, prin prisma eliminării de pe ”Ion Oblemenco”.

De asemenea, Leo Grozavu a punctat că nu înțelege motivul pentru care a primit cartonaș roșu și a negat informațiile potrivit cărora ar fi forțat intrarea în cabina arbitrilor la pauza meciului.

”Nu am ce să-mi reproșez după meciul de ieri. L-am văzut recent pe Dică, după meciul de la Craiova, când îi reproșa ceva lui Cojocaru, și nu a fost eliminat. Domnul Feșnic are o problemă mai veche cu mine. Mi-a spus și mie cineva, așa am înțeles. Dar tare aș vrea să-mi spună și mie care este această problemă. Probabil, l-am deranjat într-o altă viață

Nu este nimic adevărat ce s-a scris legat de comportamentul meu. Nu am vrut să intru peste ei în cabină, nu am bruscat pe nimeni. Nu înțeleg de unde apar astfel de minciuni. Domnul Feșnic a ajuns mare șmecher. Sunt muți arbitri români care sunt civilizați, care acceptă dialogul. Dar când vorbești cu unii zici că sunt de pe altă planetă.

Această eliminare nejustificată reprezintă o interzicere a dreptului la muncă. De ce să-mi dai roșu?”, a spus Leo Grozavu, potrivit DigiSport.

FCU Craiova - Poli Iași 1-1

Jibril Ibrahim a deblocat tabela de marcaj în minutul 19, în urma assist-ului provenit de la Aurelian Chițu. Tot în prima parte, Kevin Kabran i-a pasat decisiv lui Adel Bettaieb, care a restabilit egalitatea.