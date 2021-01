"Ar trebui sa nu mai vorbim despre acest 'invisible man', ci despre cei care chiar fac ceva!" Reactia lui Jerry Gane dupa victoria cu Gaz Metan

Dinamo a intrerupt seria infrangerilor cu o victorie in fata celor de la Gaz Metan.

La finalul partidei, antrenorul dinamovistilor a declarat ca situatia de la club este dificila in conditiile in care jucatorii sunt greu de convins sa semneze si a spus ca nu mai vrea sa vorbeasca despre Pablo Cortacero, care este de negasit.

"Aveam nevoie de aceste 3 puncte, stiam ca va fi un meci greu pentru ca am vazut terenul. Un gazon care avantajeaza echipele mai puternice, pe noi nu. Meciul a inceput slab pentru noi, dar am avut forta sa revenim si ne-am inchis foarte bine in repriza a doua. Cel mai important e ca am luat cele 3 puncte. Ma astept sa avem reactie tot timpul, un meci nu se castiga nici in minutul 1, nici in minutul 90, si ma bucur de cum au reactionat jucatorii.

Nu e usor sa ii convingem pe jucatori sa semneze cu Dinamo. Marius Nicolae vorbeste cu ei si incearca sa ii convinga. Incercam sa aducem un plus peste ce avem, dar nu e usor. Cei din DDB mi-au spus ca celor cu care s-au incheiat acorduri li s-au virat banii, cred ca mai sunt cativa jucatori si ca zilele asta vor ajunge la un acord si cu ei. Cei din DDB au realizat tot ce au promis pana in acest moment.

Daca ei nu se implicau, ne era foarte greu sa mai avem jucatori. Situatia ar fi fost foarte delicata. Nu mai stiu nimic de cortacero, cred ca ar trebui sa vorbim mai mult de cei care fac, decat de cei care sunt 'invisibile man' la Dinamo.

Stiu ca lucrurile nu sunt asa linistite, dar cei din DDB incearca sa gaseasca o solutie. Probabil ca mai sunt oameni care se vor implica pentru ca acest club sa nu ajunga rau.

Urmeaza doua meciuri cu FCSB si unul cu Craiova si e nevoie sa ne refacem foarte bine. Meciurile din 3 in 3 zile ne solicita foarte mult. Daca nu ar fi vremea asa cum este, ar fi frumos sa jucam asa, dar starea in care sunt terenurile ne incarca foarte mult", a declarat Ionel Gane dupa meciul cu Gaz Metan.