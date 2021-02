Ar da golul superb pe inca doua puncte! :) Ce a spus Adi Popa dupa reusita FANTASTICA din meciul cu Astra

Popa a inscris superb in finalul primei reprize din Clinceni - Astra.

Ar renunta la gol daca ar putea sa ia inca doua puncte si s-o apropie pe Academica de playoff. Lupta va fi teribila pana la final, crede mijlocasul.

"Sa nu marchez si sa castigam ar fi fost mai bine pentru echipa, dar asta a fost sa fie. Trebuia sa inchidem jocul in repriza a doua, important e ca nu am pierdut, mentinem distanta cel putin fata de Astra. Mai sunt 5 runde. Mi-a venit mingea foarte bine, am simtit ca o sa respinga acolo, a trebuit sa inchid unghiul si mi-a iesit foarte bine. Ma bucuram daca golul aducea 3 puncte.

Vor fi in continuare 5 finale, sper sa nu pierdem niciun meci pana la final. Inca doua puncte ne-ar fi ajutat foarte mult, am fi trecut pe 4. Nu trebuie sa-l maniem pe Dumnezeu. Avem meci cu Viitorul, meciurile nu seamana intre ele. Puteam si noi sa luam azi toate punctele, am avut o ocazie mare in repriza a doua si puteam inscrie. Ce ocazii a avut Astra? In prima repriza n-au avut nici macar sut pe poarta, despre ce vorbim?!", a spus Popa.



Cum a marcat Adi Popa cu Astra: