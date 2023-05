Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a afirmat, joi, că echipei pregătite de Adrian Mutu i-a lipsit în acest sezon echilibrul şi constanţa în rezultate pentru a putea să se poziţioneze pe un loc mai bun în clasamentul Superligii, precizând însă că formaţia giuleşteană şi-a îndeplinit obiectivul.

Anunțul lui Daniel Niculae înainte de meciurile lui Rapid cu Universitatea Craiova și FCSB

"Normal că suporterii îşi doresc an de an ca Rapid să câştige toate trofeele, noi ştim însă de unde venim, ştim ce obiectiv am avut sezonul acesta. Şi eu cred că se putea mai mult. Dacă am fi avut continuitate în evoluţiile bune poate reuşeam o clasare mult mai bună în finalul acesta de sezon, dar obiectivul a fost accederea în play-off. Vom încerca să remediem lucrurile pe care nu le-am făcut bine în sezonul acesta pentru că sezonul următor obiectivul se schimbă.

Ne dorim să fim în primele trei, să construim o echipă care se bate de la egal la egal cu echipele cele mai bune ale campionatului. Cum de altfel am şi făcut-o de multe ori în sezonul acesta, dar nu am avut echilibru şi constanţă. Noi suntem mulţumiţi cu îndeplinirea obiectivului, dar întotdeauna este loc de mai bine. Mai sunt două etape de jucat, aşteptăm finalul de sezon, apoi vom demara pregătirile pentru sezonul următor", a declarat Niculae.

Oficialul rapidist a spus că şi-ar fi dorit ca echipa sa să se afle în lupta pentru titlu în acest sezon dominat de Farul Constanţa:

"Mi-aş fi dorit ca noi să fim în lupta aceasta pentru titlu. Apoi, cine merită să câştige campionatul trebuie să demonstreze pe teren. Poate fi o finală acest meci Farul - FCSB, rămâne de văzut cine va câştiga. E clar că Farul a dominat autoritar campionatul aproape în totalitate şi ar fi păcat să piardă acest campionat, dar şi FCSB a arătat că este o echipă foarte bună, fix după meciul cu noi. Ultimul meci cu FCSB va fi ca oricare altul, va fi un derby, indiferent că se joacă în prima etapă sau în ultima, indiferent de poziţiile din clasament. Noi ne susţinem pe noi. Dacă vom câştiga cu Craiova îi depăşim în clasament, apoi celelalte echipe trebuie să demonstreze că merită să câştige campionatul", a mai spus Niculae.

Niculae a afirmat totodată că echipa trebuie întărită pentru sezonul următor al Superligii.

"Ne gândim deja la jucătorii pe care vrem să-i aducem pentru sezonul următor şi la posturile pe care vrem să le acoperim. Suntem în tratative cu anumiţi jucători, vor fi şi anumite plecări, ca la orice echipă. Trebuie să ne întărim echipa pentru a ne atinge obiectivul în sezonul următor", a mai spus Niculae.

Rică Răducanu: "Cred că FCSB ia campionatul"

Fostul portar al Rapidului, Rică Răducanu, şi-ar dori ca Farul Constanţa să câştige titlul de campioană, dar crede că trofeul va ajunge la FCSB, formaţie mai experimentată.

"Eu mă aşteptam ca Rapid să ia campionatul, cu ocazia centenarului. Dar la ce avem, este bun şi locul ăsta. E bine şi locul cinci la ce avem acum... Sezonul ăsta a fost ca vinul ăsta alb, demisec. La ce avem acolo, eu zic că avem rezultate bune, pe cuvânt. Eu ţin cu toată lumea, dar titlu aş vrea să se ducă la Farul, pentru Hagi. Dar, după cum văd echipa, lotul şi tineretul celor de la Farul, eu zic că FCSB ia campionatul. Eu aşa cred", a spus Rică Răducanu, prezent la lansarea mărcii de vinuri "Poveste alb-vişinie", a clubului Rapid.

Cu două etape înainte de finalul actualei ediţii a Superligii, Rapid se află pe poziţia a 5-a, cu 35 de puncte, cu două mai puţin decât Universitatea Craiova şi 4 mai puţin decât CFR Cluj, ocupanta locului 3.

În ultimele meciuri, Rapid va întâlni Universitatea Craiova, pe stadionul Giuleşti, şi FCSB, în deplasare, pe Arena Naţională.

Pentru titlul de campioană se luptă Farul Constanţa, pe locul 1, cu 47 de puncte, şi FCSB, locul 2, cu 46 de puncte.