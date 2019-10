ANUNT de ultima ora! Primarul din Craiova a anuntat ce se intampla cu gazonul de pe Oblemenco

Mihai Genoiu le da o veste excelenta lui Piturca si jucatorilor Craiovei.

Primarul orasului a primit raspunsul CNI la propunerea sa de inlocuire a suprafetei de joc de pe stadionul Craiovei. Exista doua variante luate in calcul de autoritati. Cea de-a doua, desi ar dura mai mult pentru finalizare, l-ar multumi pe deplin pe Piturca.

"Este miercuri si asa cum am promis, miercuri asteptam un raspuns de la constructor in privinta modului de schimbare a gazonului. Acest raspuns a venit. Acum cateva momente, am avut o discutie telefonica cu conducerea CNI, constructorul a confirmat disponibilitatea lui de inlocui acest gazon, exista doua variante la ora aceasta: o varianta foarte rapida de inlocuire a gazonului cu un gazon natural pe strat de nisip conform speificatiilor tehnice care au existat la baza acestui proiect, exista si a doua varianta de inlocuire a gazonului cu un gazon hibrid.

Aceasta varianta este cea pe care o solicita cea mai mare parte a jucatorilor, marea parte a profesinistilor din fotbal si este o masura si o varianta pe care si noi o agream. In sensul acesta, deja am trimis catre CNI o solicitare in care propunem inlocuirea solutiei tehnice din gazon natural in gazon hibrid, cu o cofinantare acordata de Primaria Craiova pentru suportarea diferentei de valoare." - Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova