Anunt de ultima ora al lui Muresan dupa ce Petrescu a luat o amenda URIASA la comisii! Ce decizie a luat CFR

CFR Cluj ii plateste amenda lui Dan Petrescu!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Sanctionat azi de Comisia de Disciplina cu 100 000 de lei dupa declaratiile pe care le-a facut in play-off, Petrescu are toata sustinerea sefilor de la Cluj. Presedintele Muresan anunta ca CFR ii va achita amenda lui Petrescu. Oficialii echipei vor face tot posibilul pentru a-l pastra pe Super Dan.

"Obiectivul nostru principal este sa-l pastram pe Dan Petrescu, nu sa-l aducem pe Budescu. Varianta castigatoare este Dan Petrescu. Orice ar fi facut Petrescu, noi luam titlul cu el, are un merit foarte, foarte mare, asa ca amenda va fi platita de club. Am facut strategia cu el pentru sezonul viitor, e cel mai bun antrenor pe care l-am avut la club. Am reusit sa luam titlul dupa sase ani de pauza. Ii dam toata increderea in continuare, mai are un an de contract cu noi si cred ca va ramane la echipa", a spus Muresan la Telekom Sport.