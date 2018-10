Anunt BOMBA la Steaua Armatei! Urmeaza impacarea cu Becali? Ce se intampla cu echipa

Unul dintre principalii oponenti ai lui Gigi Becali ar fi plecat!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Asociatia Stelistilor 1947 anunta ca Petrea a plecat din pozitia de condamnat al CSA Steaua! Petrea este unul dintre cei mai mari oponenti ai lui Gigi Becali de cand a ajuns la club in decembrie 2016.

"Din informatiile noastre, incepand de astazi, Cristian Petrea nu mai indeplineste functia de comandant al CSA Steaua. Detalii despre succesor si alte informatii vor fi anuntate de club" au scris AS 1947. Vestea a fost intampinata cu comentarii pozitive, fanii cerand ca Florin Talpan sa conduca clubul!

Totusi, Cristian Petrea a negat acest lucru: "Nu am facebook sa vad ce posteaza cei de la AS 47, insa pot sa va spun ca nu e nimic adevarat din ceea ce-mi spuneti. Sunt comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Asa cum am fost numit comandant al clubului pot si pleca, dar deocamdata nu stiu sa se puna in discutie asa ceva" a spus acesta pentru Gazeta.