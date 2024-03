Antrenorul aflat în pole-position pentru banca lui Liverpool!

Jurgen Klopp a anunțat că ”a obosit” și că va pleca de la Liverpool după ce se va încheia sezonul. Neamțul se află pe banca trupei din Merseyside de la începutul lui octombrie 2015 și ar mai fi avut contract valabil cu ”cormoranii” până în iunie 2026.

Liverpool a pus ochii pe Xabi Alonso, care traversează o perioadă excelentă pe banca celor de la Bayer Leverkusen, doar că tehnicianul a anunțat că nu îi va părăsi pe nemți la finalul stagiunii.

Așa că echipa din Merseyside a trebuit să se reprofileze, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano susține pe rețelele sociale că Ruben Amorim se află în pole-position pentru a prelua banca lui Liverpool.

Portughezul este legitimat la Sporting Lisabona din martie 2020 și a bifat 202 apariții la cârma lusitanilor. Potrivit site-urilor de specialitate, Ruben Amorim a înregistrat o medie de 2.24 puncte pe meci la Sporting.

???????????? Ruben Amorim remains one of the main names on Liverpool list ahead of the summer for new head coach. https://t.co/dERzfprMpm