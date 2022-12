Fotbaliștii remarcați de interimarul Universității Craiova, Dragoș Bon, după victoria cu Chindia Târgoviște

Interimarul Universității Craiova, Dragoș Bon, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, evidențiind câțiva jucători pe care i-a remarcat: Jovan Markovic, respectiv Popescu, înlocuitorul lui Giedrius Arlauskis și cel care, de altfel, l-a lăsat pe Lazar pe bancă.

Fotbaliștii remarcați de interimarul Universității Craiova după victoria cu Chindia Târgoviște

„Era o tensiune foarte mare, ne doream mult să obținem punctele astea și s-a simțit lucrul ăsta. Sunt foarte fericit că am controlat jocul în 90% și că am obținut o victorie categorică.

(n.r. golul lui Markovic) E unul dintre cei mai talentați jucători din România. Are execuții de atacant. Dacă are continuitate, Markovic sigur va juca într-un campionat puternic.

(n.r. să se caute antrenor) Da, e normal. Se caută un antrenor cu mai multă experiență, cu un nume mai mare, pentru că așa se dorește la Universitatea Craiova. Sper că va fi inspirată conducerea, iar eu să rămân la echipă.

Sută la sută se poate construi din acest moment. E important că am obținut șase puncte. Ne-am consolidat poziția în play-off. Am mare încredere că din luna ianuarie vom arăta mult mai bine și nu vom mai întâlni asemenea momente tensionate cum au fost în trecut.

(n.r. fanii au huiduit) Eu le doresc sărbători fericite. A fost decizia mea să păstrez posesia, să nu atacăm. E foarte important în fotbal să nu-ți pierzi capul. Știu că lumea își dorește faze la poartă, dar obiectivul meu pentru repriza a doua a fost clar să nu primim gol.

(n.r. titlul) E devreme să vorbim acum devreme, pentru că au fost aceste momente oscilante în această primă parte de sezon și atunci ar părea puțin deplasat să vorbim acum de titlu. Dar, noi întotdeauna am vizat echipele din față să ne apropiem de ele. Niciodată nu m-am uitat în spate.

(n.r. schimbări în iarnă) Nu, nici vorbă. Nu se poate peste noapte să schimbi jucători. Au fost anumite discuții, dar sub nicio formă nu sunt jucători care să n-aibă valoare în lotul Craiovei.

(n.r. jucătorii excluși de Rădoi au fost titulari. A greșit Mirel?) Nu pot să comentez deciziile lui. Eu când am venit la echipă am zis că am nevoie de toți jucătorii. Trebuia să iau cele șase puncte, aveam nevoie de ei. D-asta i-am și băgat în teren.

(n.r. Popescu) Am fost inspirat. Și eu și staff-ul. Nu că Lăzărică nu ar fi avut valoare, dar așa am simțit noi și am luat decizia corectă în această seară. E un copil cu calitate, care a crescut la noi în academie”, a spus Dragoș Bon după meci.