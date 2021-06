"Dau totul, mai ales contra FCSB. Care-i problema?!" Sumudica, pregatit de razboi in noul sezon

Noul antrenor al CFR-ului vrea campionatul din primul an.

Proaspat instalat la campioana, Sumudica este de parere ca in sezonul viitor tot CFR, FCSB si Craiova se vor bate pentru titlu. Sepsi e imediat sub grupul favoritelor.

"FCSB e, clar, o contracandidata. Craiova lui Rotaru cred ca va fi si ea o concurenta... Nici nu stiu care este Universitatea Craiova si nu vreau sa jignesc pe nimeni, de aceea spun 'Craiova lui Rotaru', o formatie pe care o vom intalni in curand in Supercupa. Sepsi e o echipa tot mai puternica, poate pune probleme. Pe celelalte nu le cunosc foarte bine, asa ca ma opresc aici cu lista rivalelor din lupta pentru titlu", a declarat Sumudica pentru GSP.

Inainte de a ajunge la CFR, antrenorul a refuzat oferta prietenului Gigi Becali de a o prelua pe FCSB. Insa Sumudica pare hotarat sa nu tina cont de amicitii in acest sezon si este hotarat sa castige contra echipelor patronate de Rotaru si Becali, dar si impotriva echipei sale de suflet, Rapid.

"N-am nicio treaba! Pai, asa o sa-mi pierd o gramada de prieteni cand voi bate Rapidul? Daca se va intampla sa castig. Sunt profesionist, am ales sa vin la CFR si voi da totul pentru club, care e problema? Mai ales contra FCSB! Daca voi castiga voi fi foarte fericit. Eu am o relatie foarte buna si cu Mihai Rotaru, cu toata lumea din fotbal cred ca am relatii bune, insa numai pana la meciuri. Se termina partida, imi revin imediat. In acele 90 de minute imi doresc sa inving, indifent de cine e in echipa adversa.

Ii am in suflet pe rapidisti, e ceva ce nu pot sa neg. E clubul pe care-l iubesc, l-am iubit de mic copil. Profesional, pentru mine exista doar CFR Cluj. Mi-as dori ca Rapidul sa devina o echipa puternica si sa le puna probleme formatiilor cu care o sa ne batem noi pentru primele locuri, mi-ar placea sa fie asa. Eu o sa incerc sa castig si in Giulesti, nu exista loc de interpretari", a precizat Sumudica.