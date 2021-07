Ante Puljic i-a iertat pe cei din DDB! Mesajul postat de fundasul croat, la o saptamana de cand s-a declarat deranjat de comportamentul suporterilor„

Ante Puljic s-a despartit de Dinamo.

Fundasul croat s-a despartit in urma cu o saptamana de Dinamo, si a postat un mesaj prin care a transmis ca este dezamagit de atitudinea fanilor-actionari. Astazi, acesta a venit cu un nou mesaj, prin care spune ca vorbele lui nu aveau ca tinta DDB, ci suporterii in general:

"A venit ziua in care trebuie sa parasesc Dinamo, club unde am petrecut momente frumoase ale carierei, dar unde in ultima perioada am petrecut unele urate. In primul rand vreau sa le multumesc antrenorilor, celor din staff, colegilor si prietenilor de la Dinamo.

Cu totii m-au acceptat ca prieten si coechiper. Vreau sa mai spun ceva, o chestie care tot a aparut si pe care vreau sa o corectez: Niciodata nu am spus nimic urat despre fanii dinamovisti si nu o sa o fac niciodata in viata mea.

Vreau sa-i asigur ca toata viata voi aprecia dragostea si respectul pe care l-au aratat fata de mine! Nu sunt doar niste suporteri! Ii doresc tot binele lui Dinamo, un club mare din Romania care trece printr-o perioada grea.

Sper, sincer, sa vina zile bune si frumoase pentru aceasta echipa si pana atunci, ca de obicei, sunt cel mai mare suporter dinamovist si caine rosu pana la moarte", a scris Puljic in mesajul postat pe Instagram.

Mesajul vine dupa ce el a avut un discurs dur la adresa lui Dinamo, in urma cu o saptamana, pentru Gazeta Sporturilor: "Asa cum anticipam, nu s-a schimbat nimic in bine, asa ca voi pleca. De ce sa mai raman? Am crezut un an si jumatate ca se va schimba in bine. Mai ales dupa discutiile din iarna cu DDB, cand am crezut in ei ca in familia mea, apoi a fost total opusul a ceea ce s-a promis.

Am patru salarii restante. In urmatoarele zile, ani, probabil, le voi primi, dar cu siguranta voi merge la FIFA si voi vedea care sunt drepturile mele.DDB ne-a dus cu vorba, pe mine, pe toti. Fabbrini se antreneaza si asteapta sa plece. Anton e accidentat, dar, probabil, si el are ganduri de plecare.

Sorescu e stresat, trebuiau sa-l lase sa plece afara, la bani mai multi, pierde si nationala. Daca le-ar spune jucatorilor ca pleaca gratis si sa renunte la bani, cred ca fug si nu se mai uita inapoi".