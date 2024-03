Tricolorii se pregătesc intensiv de EURO 2024, care se vede la vară pe PRO TV, Pro Arena și VOYO. Ediția curentă a Campionatului European este găzduită de Germania.

Anghel Iordănescu e sincer: ”Legat de selecționer. E prima oară când am făcut asta”

În pauza internațională, în care reprezentativa României s-a duelat cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3), Anghel Iordănescu a asistat la unul dintre antrenamentele naționalei.

Cu naționala Columbiei, tricolorii s-au înfruntat în capitala Spaniei, pe stadionul celor de la Atletico, ”Civitas Metropolitano”, iar pregătirea au făcut-o la baza sportivă a celor de la Real Madrid.

”Tata Puiu” a dezvăluit că a fost prezent pentru prima dată la antrenamentele primei reprezentative în Spania cu fiul său, Edi, la cârma naționalei, după ce a refuzat în mai multe rânduri invitațiile actualului selecționer.

”Să fiu sincer legat de selecționer. Este prima oară când am reușit să văd un antrenament al echipei naționale. Asta pentru că am fost invitat și nu aveam cum să refuz. A mai solicitat să vin la antrenamentele echipei naționale, dar am refuzat”, a spus Anghel Iordănescu, potrivit DigiSport.

Columbia - România s-a încheiat 3-2

Columbia a dominat meciul şi a deschis scorul încă din minutul 5, prin Jhon Cordoba, care a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 36, Stanciu şi Marius Marin s-au încurcat şi după o pasă cu călcâiul, iar Jhon Arias a marcat pentru 2-0.

Horaţiu Moldovan a intervenit excelent în minutele 52 şi 66, dar portarul tricolorilor nu a mai avut ce face la şutul lui Yaser Asprilla, din minutul 80.

Pe final, românii au făcut pressing în preajma careului advers, iar Ianis Hagi a recuperat mingea şi a înscris primul gol pentru elevii lui Edi Iordănescu. Tricolorii au mai înscris odată, în minutul 90+4, când Man a pasat şi Florin Tănase a redus din diferenţă.