Andrei Nicolescu a anunțat cine va fi antrenorul lui Dinamo în următorul sezon

Ambele goluri ale ”câinilor” au fost marcate de Dennis Politic în repriza secundă. Mai întâi, mijlocașul dinamovist a punctat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ahmed Bani, iar apoi a reușit ”dubla” după o acțiune personală, încheiată cu un șut puternic sub bară.

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a fost întrebat direct despre situația antrenorului Zeljko Kopic (46 de ani) și a oferit un răspuns cât se poate de clar.

În cazul în care Dinamo va reuși să se mențină în Superligă, atunci contractul tehnicianului croat se va prelungi automat pentru încă un sezon.

Andrei Nicolescu: ”Are clauză și contractul se prelungește”

„Nu avem de ce să discutăm asta, pentru că avem un antrenor. Are clauză și contractul se prelungește automat dacă ne salvăm de la retrogradare. Nu avem cum să ne gândim la nimic, ne gândim la ultimul meci și după o să facem o analiză.

Nu vreau să las niciun loc de interpretare, doar ne gândim să terminăm bine pentru că am tras foarte mult în play-out. L-am văzut și pe Dănciulescu ieri, era deja vehement și dăduse verdictul cu ce trebuie făcut.

Sunt foarte multe voci care pot să spună orice. Este cel mai direct atac și trebuie să îl remarc, dar este părerea lui. Ar fi fost mai bine ca toți cei care sunt super vehemenți să fi ajutat clubul când avea nevoie”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

Dinamo pornește cu prima șansă înainte de returul de la Miercurea Ciuc, care va fi programat luni, 27 mai, de la ora 20:00.

Kopic: "Nu suntem siguri de nimic"

Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor săi la pauză și cum a reușit să schimbe soarta meciului.

"Am văzut multe sezonul acesta la Dinamo, nu suntem siguri de nimic. Nu am fost mulțumit de cum am tratat fazele ofensive în prima repriză, am fost statici, mulți care veneau spre minge, nu se demarcau. Asta am reglat la pauză, asta le-am spus să facă, să atace spațiile", a spus Zeljko Kopic la finalul meciului dintre Dinamo și Csikszereda.