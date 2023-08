Cele două cluburi s-au întâlnit pe „Cluj-Arena” în derby-ul etapei a șasea din noul sezon al Superligii României. Stadionul a fost arhiplin, însă „șepcile roșii” nu au reușit să se impună în fața propriilor suporteri.

Andrea Mandorlini a fost cât se poate de sincer după 'U' Cluj - CFR Cluj

Andrea Mandorlini a vorbit după meci și a evidențiat faptul că CFR Cluj a făcut câteva erori mari în momentul în care 'U' Cluj a înscris cele două goluri din prima repriză.

„La 2-0 noi am făcut multe erori, dar am jucat bine. Am luat golurile destul de ușor. Am reușit totuși să marcăm în ultimul minut și asta a schimbat mentalitatea jucătorilor. S-a văzut din nefericire că suntem obosiți. Cred că suntem în urmă față de ceilalți.

Sava a apărat foarte bine. Cred că a făcut lucruri foarte bune astăzi.

Eu la antrenamente sunt mai dur. Pot să spun că uneori jucăm cu bucurie, alteori nu. Depinde de moment. Astăzi trebuia să câștigăm, după ce am fost eliminați din Conference League.

Otele a făcut un meci mare și îl felicit pentru asta”, a spus Andrea Mandorlini.

Echipele de start

'U' Cluj: Iliev - Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu - Nistor, Bic, Chipciu - Stoica, Popa

CFR Cluj: Sava - Mogoș, Ajeti, Kresic - Krasniqi, Avounou, Tachtsidis, Muhar, Camora - Bîrligea, Otele

'U' Cluj - CFR Cluj 3-4

Thriller-ul din Ardeal a început fantastic. Mai întâi, Ianis Stoica a realizat o „dublă” (10', 38'). Ulterior, CFR Cluj a restabilit egalitatea, grație reușitelor lui Otele (45+3') și Avounou (56').

Ajeti a dus scorul la 3-2 în favoarea fostei campioane, care a întors soarta partidei, în minutul 68. Însă „șepcile roșii” au egalat rapid, prin Dan Nistor, care a executat perfect un penalty (78').

Bucuria studenților nu a durat prea mult. CFR Cluj a trecut din nou la conducere, după ce Avounou l-a lansat perfect pe Jefte, care a înscris fără prea mari emoții.