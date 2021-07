Anamaria Prodan a plecat din țară: "Vreau să trăim departe de aceste mizerii și de golănia lui Gigi Becali!"

Agentul FIFA a plecat în vacanță în Dubai.

Presupusul divorț al soților Prodan-Reghecampf a ținut capul de afiș pe toate tabloidele și publicațiile sportive din țară. Sătulă de aceste discuții și de nenumăratele explicații pe care a trebuit să le ofere, Anamaria Prodan a decis să își ia copiii și să se ducă în vacanță în Dubai.

"Sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați 'cu bani'! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul de la Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii", a declarat agentul FIFA pentru Digisport.

Anamaria Prodan: "Vreau să trăim departe de golănia lui Gigi Becali"

Prodan nu l-a uitat pe Gigi Becali, pe care îl acuză pentru modul în care s-a comportat cu Laurențiu Reghecampf.

"Vreau doar să trăim, eu și copiii mei, departe de aceste mizerii, departe de golănia lui Gigi Becali, departe de cei care nu au făcut decât să distrugă o muncă de o viață. Să-i fie rușine pentru mizeria pe care a făcut-o față de Reghe.

I-a stricat reputația, meseria și demnitatea. Pentru mine este un zero barat, care niciodată nu va avea parte de respectul pe care familia mea îl are", a detaliat agentul FIFA.