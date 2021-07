"I-am spus sa nu se obisnuiasca usor cu confortul". Anamaria Prodan recunoaste: cum ar reactiona daca ar afla ca a fost inselata?

Ruptura dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf este unul dintre subiectele intens discutate in ultima perioada.

Intr-un interviu exclusiv acordat pentru Playsport, Anamaria Prodan a facut o serie de dezvaluiri incendiare despre situatia din viata persoanala, despre relatia cu sotul ei si despre toate informatiile care au aparut in presa din Romania.

Impresara a marturisit ca nu crede in posibilele relatii extraconjugale ale antrenorului. Insa daca ar exista dovezi clare si aceasta ar recunoaste ca a gresit, Anamaria ar fi capabila sa-l ierte, asa cum a explicat in interviu.

"Atunci va sta in mijlocul familiei lui, se va uita in ochii copiilor lui, si toti am discuta. Si, cum intotdeauna am fost un tot unitar, probabil ca, la cat de mult il iubim, da, l-am ierta. Si eu si copiii. Daca ar recunoaste ca a gresit si ne-ar spune ce l-a indemnat sa faca asa ceva, el ar fi din nou, soarele nostru. V-am mai spus: inchizi iarasi ochii sa treaca furtuna si sa nu te raneasca nisipul care iti poate intra in ochi. Numai un om pe care Dumnezeu il iubesc mult poate avea parte de ceea ce are Laurentiu din partea noastra.

Eu l-am ajutat pe Laur sa se ridice peste eticheta de om simplu. I-am spus sa nu se obisnuiasca usor cu prea mult confort, pentru ca mi-am dorit langa mine un barbat puternic. De cand am pornit la drum mana in mana l-am rugat sa nu confunde conceptul de bani si succes. Sa ramana cu picioarele pe pamant si sa-si asume faptul ca aceasta faima are pretul ei. Trebuie sa fii impecabil.", a declarat Anamaria Prodan pentru Playsport.

