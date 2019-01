"Am fost alergat cu sabia" Experienta incredibila povestita de un arbitru roman! Razvan Burleanu a avut si el probleme!

Cristi Balaj a avut parte de multe momente bizare in cariera sa.

Cristi Balaj s-a retras in 2016 din arbitraj, dupa 16 ani de cariera in Liga 1. El a debutat in prima divizie in anul 2000, cand a condus la centru meciul dintre Steaua Bucuresti si FC Brasov.

Fostul arbitru este acum presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping si a povestit o intamplare incredibila de la inceputurile carierei sale, cand arbitra in liga judeteana din Maramures.

"Am fost lovit, amenintat, au fugit cu sabia dupa mine in campionatul judetean din Maramures. Cum am scapat? De cand s-a inventat fuga, eu nu am luat bataie", a spus Cristi Balaj pentru GSP.

Balaj a relatat si o intamplare mai putin stiuta despre Razvan Burleanu, cel care s-a lasat de arbitraj dupa intamplari mai putin periculoase: "Burleanu si-a luat o palma si s-a lasat de arbitraj, chiar ne-a vorbit despre acel moment la prima intalnire pe care am avut-o cu el", a dezvaluit fostul arbitru.