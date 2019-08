"Am facut eforturi ca jucatorul sa aleaga Romania, apoi mi-au zis ca nu e fotbalist!" Poveste incredibila: cum a picat un transfer anuntat inca din iarna

Fotbalul romanesc are o imagine destul de proasta in Vestul Europei.

Agentul italian Cesare Marchetti, impresarul lui Ziggy Gordon, a explicat motivul pentru care fundasul nu a mai ajuns la Dinamo, iar povestea a avut rolul de sublinia si ingrosa lipsa de profesionalism ce domneste in Liga 1.

"Ziggy avea un acord cu Hamilton (n.red. club din prima liga scotiana) in cazul in care primeste o oferta din strainatate. In ianuarie, Dinamo cauta un fundas, iar antrenorul Mircea Rednic l-a ales pe el. M-am luptat ca Ziggy sa accepte sa vina in Romania, dar transferul a cazut desi ajunsesem la o intelegere. Rednic si cu mine ne-am batut ca acest transfer sa se faca, mai ales ca Hamilton solicita o suma de bani pentru Gordon. Ziggy trebuia sa joace contra lui St.Johnstone, apoi sa zboare catre Bucuresti. Hamilton n-a mai vrut sa renunte la el, abia in mai a fost posibila mutarea. Intre timp, Rednic a fost demis, iar noul antrenor ne-a zis ca Ziggy nu e fotbalist. Au sustinut ca au nevoie de un jucator care sa aiba capacitatea tehnica de a ataca. Ne-am luptat sase luni sa convingem pe toata lumea ca el sa ajunga in Romania apoi noul antrenor a anulat mutarea. Totul a fost brutal si dur. Pot intelege totusi planurile unui nou tehnician, dar cred ca Dinamo a gestionat prost lucrurile", a declarat Cesare Marchetti.

In cele din urma, Ziggy Gordon a ajuns in Australia. Clubul Central Coast Mariners i-a oferi un salariu de 14.000 de euro, de trei ori mai mult decat ii propunea Dinamo.