"Am demolat-o pe Astra! Nu inteleg de ce se vorbeste ca Bergodi va fi dat afara!" Reactia lui Nistor dupa victoria de AMICAL cu Astra

Astra are doi oameni la nationala, dar arata teribil in startul sezonului.

Dupa 0-3 cu FCSB in prima etapa a campionatului, fosta campioana de la Giurgiu a pierdut si la Craiova cu 2-0.

Dan Nistor spune ca CSU Craiova si-a 'demolat' adversara in aceasta seara. Nistor e de partea lui Bergodi si nu crede ca italianul ar trebui schimbat dupa umilinta suferita la Tbilisi in Europa League.

"I-am demolat pe cei de la Astra in prima repriza. In partea a doua ne-am relaxat un pic. Nu se va mai repeta accidentul de la Tbilisi foarte curand. Trebuie sa ridicam capul din pamant si sa demonstram ca a fost un accident. Am avut o pauza prea mica, nu ne-am odihnit, apoi am plecat in Austria, asta s-a vazut. Azi am aratat, insa, o alta fata si vom fi o alta echipa de la meci la meci. Acum 3 saptamani eram la un pas de campionat cu acelasi antrenor, nu stiu de ce se vorbeste de schimbarea lui. Trebuie sa fim echipa care eram in finalul sezonului trecut. Ma bucur ca am fost convocat la nationala, sper sa ma ridic la nivelul asteptarilor. E foarte bine ca jucam din 3 in 3 zile, e mai bine decat sa te antrenezi", a spus Nistor la Digisport.