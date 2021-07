"Am castigat fiindca pe Sumudica il duce bibilica!" :)) Sumi Show la finalul meciului cu FCU: "Lumea s-a saturat! Nu vreau sa faca baietii bataturi pe laba piciorului de cat degajeaza!"

CFR Cluj a inceput cu dreptul noul sezon din Liga 1.

Campioana Romaniei a castigat meciul de pe teren propriu cu nou-promovata FCU Craiova! Deac a deschis scorul inca din minutul 10, iar Tahiri a marit avantajul doua minute mai tarziu. Cu toate astea, bucuria ardelenilor a durat putin, dupa ce jucatorii lui Mutu au reusit sa egaleze inainte de pauza.

Cu toate astea, mutarile inspirate ale antrenorului au adus cele trei puncte CFR-ului. Sumudica a vorbit la finalul meciului si s-a aratat incantat de atmosfera de la stadion, dar si de jocul echipei sale. Totodata, antrenorul a tinut sa puncteze diferenta de stil de joc pe care a impus-o la echipa, evidentiind faptul ca insista ca fotbalistii sai sa atace cat mai mult.

La finalul interviului, dupa ce a auzit ca a primit critici la pauza din partea specialisilor, Sumudica a tinut sa evidentieze mutarea castigtoare, in stilul propriu, starnind hohote de ras.

"Mi-am dorit sa fac spectacol si sa aduc suporterii la stadion. Din moment ce stadionul a aplaudat jucatorii si mi-au strigat numele la final. Jucam un fotbal cu care sper sa aducem din ce in ce mai multa lume la stadion.

E foarte greu, eu nu sunt tipul de a ma inchide. Eu pe unde am fost, au fost 28 de meciuri consecutive la Gaziantep in care am marcat, sper sa fac si din aceasta echipa o echipa care sa joace un fotbal placut. Lumea s-a saturat de lunga si pe a doua, nu sunt genul ala de antrenor. Nu vreau sa faca baietii bataturi pe laba piciorului de cat degajeaza, ati vazut de cate ori am dominat adversarul. Eu imi felicit jucatorii, e meritul lor.

Inca am avut lacune la fazele fixe, am luat goluri doar din centrari, trebuie sa reglam situatia asta si daca o vom regla, cu siguranta vom avea un cuvant greu de spus in campionat si in cupele europene.

Incercam sa aducem un varf de atac. Dar acum mi-am amintit, lumea ar trebui sa vorbeasca, daca tot vorbesc negativ de Sumudica, sa vorbeasca de schimbarile pe care le-am facut. A intrat Paun in partea stanga, da centrare de gol, dupa care Petrila, pe care il mut in dreapta, marcheaza. Astea sunt ale mele, domnilor care sunteti in studio, astea sunt ale lui Sumudica si am castigat fiindca pe Sumudica il duce bibilica. Il duc pe Paun in partea stanga, il mut pe Petrila in partea dreapta si centrare Paun, deviere Omrani, gol Petrila. Va multumesc frumos si mai opriti-va cu criticile, va rog!" , a spus Sumudica la finalul meciului.