"Am avut doi REGI cu noi: unul din Romania, unul din Brazilia!" Ce spune Rivaldinho dupa surpriza pe care i-a facut-o tatal sau

Rivaldinho a marcat in ambele meciuri in care a fost urmarit din tribune de tatal sau in Romania.

Dupa ce a inscris un super gol cu Bilbao, in perioada in care juca la Dinamo, la prima vizita a lui Rivaldo in Romania, Rivaldinho a lovit si astazi. Brazilianul e incantat ca a putut sa-i rasplateasca efortl tatalui sau.

"Eu vreau sa marchez in fiecare meci, indiferent daca tata e aici sau nu! Azi am fost fericit ca a fost in tribuna. Tata s-a bagat cu noi la antrenament, ne-a placut sa stam cu el si cu Mister Hagi aseara. Aseara am avut doi Regi: unul din Brazilia si altul din Romania. Acum urmeaza un meci cu FCSB, echipa foarte buna. Noi vrem sa terminam pe locul 3, sa vedem unde putem ajunge la final! Sunt foarte fericit aici. Nu m-am simtit asa niciodata! Invat mult cu Hagi si cu staff-ul lui, imi e foarte bine aici!", a spus Rivaldinho la Digisport.