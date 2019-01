FOTO | Ea e femeia care l-a facut "baiat cuminte" pe Alibec! Primele imagini cu iubita fostului atacant de la FCSB: incredibil cu ce se ocupa

Denis Alibec pare ca s-a cuminitit.

Dupa o perioada tumultoasa la FCSB, atat in plan sportiv, cat si in plan personal, atacantul Astrei s-a schimbat radical. A slabit serios, a jucat foarte bine in amicalele Astrei din aceasta iarna si l-a impresionat pana si pe selectionerul Cosmin Contra.

Unul dintre motivele caruia i se datoreaza aceasta schimbare poate fi faptul ca fotbalistul pare sa isi fi gasit linistea in plan personal. Potrivit Cancan, Alibec este intr-o relatie serioasa cu Valentina, o tanara in varsta de 23 de ani.

Originara din Calarasi, Valentina nu mai locuieste in Romania. S-a mutat in Anglia unde lucreaza in domeniul IT, insa viziteaza des tara. Paparazzi Cancan au surprins-o in compania atacantului Astrei.

sursa foto: cancan.ro