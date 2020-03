Alibec te invata cum sa AGATI in pandemie! :)) Ce a facut de cand a ajuns la Mangalia, unde locuiesc mama si bunica lui

Denis Alibec se mentine in forma cu alergari pe plaja chiar si in perioada de izolare impusa de autoritati.

Chiar daca isi petrece majoritatea timpului in casa, Alibec nu se plictiseste. Atacantul Astrei locuieste cu mama si cu bunica sa.

"Pentru pregatire fizica, ai voie sa mai iesi. Mai alerg pe plaja, e aerul mai curat. Nu prea sunt cazuri in zona noastra, la Mangalia. E mai leger aici. Toata lumea e ingrijorata, mama si bunica mea sunt batrane. Ne protejam si stam mai mult in casa. Eu am iesit sa mai agat, ma mai plimb cu catelul", a spus Alibec la Digisport.

Alaturi de mai multi gameri, Alibec a participat la Gaming Marathon, un eveniment caritabil pentru sustinerea luptei contra coronavirusului. Alibec a jucat Counter Strike, jocul sau preferat.