Alibec si Nemec se baga? Nationala fotbalistilor fara contract va face cantonament in "patria berii"

Asociatia Fotbalistilor Amatori Si Nonamatori din Romania (AFAN) va selectiona un lot de 16 jucatori, care vor efectua un cantonament de pregatire in Cehia, in perioada 6-12 iulie 2018.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Sindicatul fotbalistilor din Cehia (CAFH), impreuna cu sindicatele fotbalistilor din Spania (AFE), Romania (AFAN) si Ungaria (HLSZ), organizeaza un turneu pentru fotbalistii fara contract. Meciurile se vor desfasura in Cehia, la Odolena Voda (Klicany), in perioada 13-14 iulie 2018. Deplasarea echipei in Cehia (jucatori, antrenori, preparator fizic, doctor, reprezentanti AFAN) se va efectua in perioada 12-15 iulie 2018, iar cheltuielile ocazionate de cantonament, echipamente, transport intern, precum si cele pentru transportul cu avionul, cazarea si mesele delegatiei in Cehia vor fi suportate de AFAN.

Fotbalistii care doresc sa participe la turneul din Cehia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie jucatori profesionisti;

- sa fie liberi de contract;

- sa fi avut contracte cu cluburi din Liga I, Liga a II-a sau Liga a III-a in ultimul sezon competitional, 2017-2018;

- sa fie apti din punct de vedere fizic si sportiv (se va demonstra cu documente);

- sa fie disponibili pentru efectuarea unui cantonament de pregatire (antrenament) corespunzator, inaintea deplasarii in Cehia.

Jucatorii care indeplinesc conditiile enumerate mai sus si doresc sa participe la acest turneu, se pot inscrie pana la data de 2 iulie 2018, prin telefon la 021.310.35.40 (AFAN), 0722. 274.582 (Ciprian Mozacu), 0755.091.900 (Emilian Hulubei), prin fax la 021.310.35.48 (AFAN) sau prin e-mail la office@afan.ro, office@frf.ro, afanr2002@yahoo.com.

Autor: Gabriel Chirea