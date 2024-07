Oltenii au câștigat acasă, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. Universitatea Craiova a înregistrat, așadar, prima victorie din noua stagiune.

Alex Mitriță a rupt tăcerea: ”Am mental coach și am trecut pe la psiholog. Nu a fost ușor în ultimele săptămâni”

Alex Mitriță a vorbit sincer la flash-interviu după victoria din Bănie și a ținut să puncteze faptul că ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru el și că a apelat la un mental coach și la un psiholog, ca să treacă mai ușor peste stresul acumulat.

Mai mult, fotbalistul a precizat că o să se bucure în această seară de victoria împotriva celor de la UTA Arad și că de mâine o să se concentreze pe preliminariile din Conference League (25 iulie, 21:15, vs. Maribor).

”Important e că am câștigat meciul. Aveam nevoie de cele trei puncte. Primele 30 de minute am controlat meciul. Apoi, am făcut un cadou. A doua repriză a fost total a noastră.

(n.r. despre scandalurile din ultima perioadă) Nu a fost nimic. M-am antrenat foarte bine mental săptămânile astea. Cu mental coach, cu psiholog. Aveam nevoie de aceste lucruri, să fiu mai puternic. Nu e ușor pentru mine. Dar sunt puternic. Fac față acestor lucruri și mă fac mult mai puternic. Eram blocat la un nivel și trebuia să fac ușor, ușor pasul la următorul nivel. Orice jucător are nevoie de acest lucru.

Încă nu sunt pregătit 100%. Echipa nu e pregătită 100%. Pot spune că suntem la 75% din capacitatea noastră. Dar, ușor, ușor cu meciuri o să fim 100%.

Toți care au venit sunt jucători cu calitate. Dar nu e ușor să vii într-un campionat ca acesta. Vin din țări diferite, culturi diferite. E important să fim alături de ei și să-i integrăm în acest grup. Suntem un grup minunat.

Vreau să iau totul pas cu pas. Mai avem un meci important în Conference League. Nu trebuie să repetăm greșelile din anii precedenți. Ne bucurăm în această seară de victorie și o să ne pregătim de meci.

(n.r. despre Maribor) Nu i-am urmărit, dar o să facem o analiză a lor. Din ce am vorbit și cu Crețu, a zis că e o echipă compactă. Vom face o analiză cum trebuie și mergem acolo încrezători”, a spus Alex Mitriță după meci.