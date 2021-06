Alex Ionita, mai sincer ca niciodata! "Am fost la doctor. Mi-au spus ca am simptome de depresie!" Ce spune despre viitorul sau

Fotbalistul este in continuare suspendat in urma scandalului de dopaj in care a fost implicat

Recunoscut ca unul dintre cei mai talentati jucatori ai Ligii 1, dar foarte capricios, Alex Ionita a avut parte de o perioada foarte grea din punct de vedere mental, dupa cum chiar el recunoaste. Suspendarea in urma scandalului de dopaj l-a adus pe fotbalist in pragul depresiei, lucru confirmat chiar de doctori.

"Mi-au spus ca am simptome de depresie. Am fost la doctor pentru ca nu ma simteam bine. Ma simteam tot timpul obosit, nu voiam sa ies din casa si nu aveam chef sa fac nimic. Dar cred ca e un lucru bun ce mi s-a intamplat, altfel nu realizat ce am avut si ce am pierdut. Mi-as dori sa continui si la CFR.

Trebuie sa lupt pentru mine, pentru ca nimeni nu o s-o faca. Mi-as dori foarte mult sa joc pe noul stadion. Poate asa a fost sa fie, sa fiu suspendat si sa am o sansa in plus sa ma intorc la Rapid", a spus Alex Ionita, pentru AS.ro