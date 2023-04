Alex Bourceanu (38 ani) a cunoscut cele mai mari satisfacții la FCSB, club pentru a jucat timp de 4 ani și jumătate, adunați în 3 mandate. Fostul internațional român își amintește exact moment care l-a făcut să semneze cu clubul roș-albastru, pentru că în acea perioadă îl dorea și FC Vaslui, și dezvăluit că interesul lui Gigi Becali (64 ani) a fost cel care a contat în luarea deciziei.

Cum l-a convins Gigi Becali pe Alex Bourceanu să vină la FCSB

„Eram la Timișoara. Timișoara a fost pe motiv de licențiere retrogradată, abia terminasem cu locul 2, în ultimul an în care Marian Iancu a fost finanațatorul echipei. Și trebuia să merg la o altă echipă. Abia ce jucam din nou la echipa națională, aveam 26 de ani, am jucat trei meciuri: Bosnia, Brazilia și Paraguay. Am avut evoluții bune, echipa a jucat extraordinar, a câștigat 3-0 contra Bosniei, într-un moment foarte bun al lor.

După o perioadă în care nu mi-am găsit echipă, trebuia să merg la două echipe: ori la Vaslui, ori la Steaua. La un moment dat, m-a sunat Gigi Becali, mi-a explicat ce vrea să facă și mi-a zis: 'Alex, gata, diseară punem numărul 55 pe tricoul roș-albastru! Vii sau nu.?' / 'Stai, bre, nea Gigi'. Știa numărul cu care joc la club, la echipa națională am jucat cu 15, avea altcineva 5. Faptul că știa numărul de pe tricou a fost o chestie care m-a făcut să mă gândesc: 'Da e interesat'”, a declarat Alex Bourceanu la Fiță cu Adiță.

Mai mult, fostul închizător a mărturisit că în cei 4 ani jumătate în care a evoluat la clubul roș-albastru s-a bucurat de toată încrederea din partea lui Gigi Becali.

„Mi-a dat încrederea să vorbesc în fața grupului, când venea în vestiar spunea că eu trebuie să vorbesc. Ce avea să se transmită, să se transmită prin mine. A accelerat acest proces de la a nu știi să fiu căpitan, la a știi mai bine să fiu căpitan. Nu pot să zic că știu acum, dar știu mult mai multe pentru că nimeni nu m-a îndrumat, și a trebuit să descopăr prin încercări și greșeli.

M-a criticat în utlima parte la FCSB, în sezonul 2016-2017, au fost momente în care, pe bună dreptate m-a criticat. Dar a fost momente când nu m-a criticat pe bună dreptate, analizând jocul”, a mai spus Bourceanu.

Fostul mijlocaș defensiv a adunat 176 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, în care a marcat 4 goluri și a oferit 30 de pase decisive.

A câștigat 7 trofee cu FCSB: 3 campionate, o Cupă a României, două Cupe ale Ligii și o Supercupă a României.