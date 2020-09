Centralul de la Backa Topola - FCSB a facut dezvaluiri INCREDIBILE! "Daca spunem asta acasa, nimeni nu ne va crede!"

Dennis Higler, arbitrul de doar 34 de ani de la meciul Backa Topola-FCSB, a oferit un interviu pentru o televiziune din tara natala, cu privire la meciul care a avut numai putin de 12 goluri marcate.

Higler a declarat faptul ca acest meci a fost o experienta unica, nemaintalnind in cariera lui de profesionist o asemenea desfasurare.

"Foarte special, de cate ori ai experienta unui meci terminat 6-6? Nu cred ca am experimentat asa ceva nici cand eram la amatori", a declarat Dennis Higler pentru NOS.

Arbitrul a declarat de asemenea faptul ca, in ciuda ritmului intens in care s-a jucat, acesta nu a avut probleme musculare si ca la astfel de meciuri e importanta conditia fizica: "Nu am avut probleme, am fost perfect pregatiti. Stii ca daca arbitrezi meciuri preliminare trebuie sa fii foarte bine pregatit."

Dupa meci, Rigler le-a spus celorlalti membri ai brigazii, ca nu le vor vine sa creada celor de acasa ce s-a intamplat. In avion acesta s-a intalnit cu un conational care arbitrase o partida din Albania. Rigler a povestit amuzat momentul.

"A fost un moment de uimire, le-am spus asistentilor ca nu vom fi crezuti acasa cand vom incepe sa povestim. Dupa meci, am primit mai multe mesaje ca de obicei. In spatele meu zbura Joachem Kamphuis, care a fluierat in Albania. M-a intrebat inmarmurit ce s-a intampla la meciul meu", a declarat Dennis Rigler pentru NOS.

???? - The Europa League qualifier between TSC Backa Topola ???????? and FCSB ???????? is the first match in the history of European cup competitions (over 24,000 matches, does not include Intertoto Cup in which BOTH teams score at least FIVE goals (excluding penalty shoot-outs) #EuropaLeague