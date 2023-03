Al treilea antrenor care se plânge de VAR, într-o săptămână: ”E pedeapsa vieții mele!”

Antrenorul de la Petrolul a văzut partea bună după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-1, și i-a felicitat pe elevii săi pentru atitudinea pe care au avut-o în această partidă. Pîrvu nu și-a ascuns nemulțumirea față de arbitrajul video.

Chiar dacă are doar cinci meciuri ca antrenor principal la nivel de Superligă, Pîrvu s-a arătat nemulțumit de faptul că VAR-ul a intervenit, în aceste partide, doar împotriva Petrolului.

Florin Pîrvu: ”Este frustrant!”

”Aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru atitudine, după o săptămână de foc. Azi am arătat ca o echipă adevărată. Aș vrea să spun că cinci meciuri au fost cu VAR la noi.

A fost cu Gicu (n.r. - Grozav) în meciul cu Farul, în meciul cu CFR s-a decis că nu a fost henț, iar azi a fost ceva ce nu am înțeles. Acest VAR, sincer, e pedeapsa vieții mele! Nu știu ce se întâmplă! Pe cuvânt! Toate sunt împotriva noastră. Chiar e frustrant, să știți.

Vreau să se înțeleagă foarte bine că nu sunt antrenor care să vorbească de arbitraje, chiar nu vreau, dar este frustrant ca din cinci meciuri pe care eu le am în prima ligă, trei să fie cu VAR și toate împotriva mea. Este frustrant! Nu comentez acum decizii, pentru că sunt arbitri care iau decizii. Băieții s-au ridicat la un nivel mare. Am jucat cu o echipă foarte bună, care se bate an de an la campionat”, a spus Florin Pîrvu.

Petrolul rămâne pe locul nouă în Superligă, cu 33 de puncte, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. În ultima etapă, ploieștenii se vor deplasa la Pitești, pentru duelul cu FC Argeș, după care vor începe play-out-ul.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a ajuns la 51 de puncte, pe locul cinci, și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Rapid. UTA va fi ultima adversară a oltenilor din sezonul regulat.

