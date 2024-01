Imediat după victoria de pe Arena Națională, jucătorii Rapidului au mers pe stadionul din Giulești, unde au fost întâmpinați de suporterii care nu au fost pe cea mai mare arenă din țară și au preferat să își susțină echipa de pe propriul stadion.

Aioani, interviu în fața galeriei din Giulești

Aioani, care a încasat un gol de generic de la Hakim Abdallah, a oferit un interviu chiar din fața galeriei. Portarul cumpărat de la Farul pentru 400.000 de euro s-a arătat impresionat de atmosfera din Giulești.

"Este ceva superb, nu mi s-a mai întâmplat până acum. Extraordinar de frumos!

A fost dificil fără suporteri la meci. Ne doream să fie lângă noi, dar ne bucurăm că am câștigat și am putut sărbători împrună. Dinamo și-a dorit foarte mult pentru că era un derby, dar important e că am câștigat și mă bucur că am adus cele trei puncte acasă.

Poate după câștigarea campionatului, da, e cea mai frumoasă seara a mea.

Ne-a motivat (n.r - atmosferaa din Giulești). În repriza a doua am jucat mai bine și am reușit să câștigăm. Asta a fost cel mai important. În deplasare trebuie să câștigi. Acasă nu mai zic, e foarte greu să ne încurce cineva", a spus Marian Aioani.

După victoria din derby, Rapid a urcat pe locul 2, cu 39 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului FCSB, care are un meci în minus.

Rapid se pregătește acum de meciul cu Oțelul Galați, de pe teren propriu, programat sâmbătă, de la ora 20:00.