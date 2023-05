Adrian Mititelu revine în forță: "Sunt fanul lui CS U luni, îi vreau la baraj!". Noul obiectiv al lui FC U Craiova

În sezonul următor, FC U Craiova își propune calificarea în play-off. În actuala stagiune, oltenii au ratat dramatic accederea în primele șase după ce au pierdut clar "finala" cu Sepsi, scor 0-4.

Adrian Mititelu: "Obiectivul pentru la anul este play-off-ul"

Adrian Mititelu, intrat în silenzio stampa după ratarea play-off-ului, a revenit în spațiul publicului după încheierea play-out-ului. Patronul lui FC U Craiova a explicat cum vede sezonul următor și a anunțat că s-ar putea despărți de câțiva jucători importanți.

"Avem șase ani de când am reapărut în fotbal după acel cataclism. În fiecare am mers tot mai sus. Anul trecut am terminat pe 10, anul ăsta pe 7. Sper ca la anul să mergem 2-3 locuri mai sus. Ăsta e obiectivul nostru. Dacă îl îndeplinim este foarte bine.

Lotul va fi pe plus. Se va întări. Există și posibilitatea să plece 1-2-3 jucători, dar lotul se va întări ca să nu mai rateze play-off-ul", a spus Adrian Mititelu, la Digisport.

Adrian Mititelu: "Joao Janeiro e super, super pregătit"

Mititelu a vorbit și despre Joao Janeiro, antrenorul care va prelua FC U Craiova din startul sezonului următor. Portughezul care a lucrat ultima oară în Ungaria, la Debrecen, este descris drept un adevărat profesionist.

"Mie îmi place de el că e foarte bine pregătit profesional, cunoaște 5 limbi străine. A venit la Craiova, l-am cunoscut personal. S-ar putea să facă treabă. E un antrenor școlit, foarte riguros.



Acum trebuie să aibă rezultate. Nu depinde numai de el, dar e super, super pregătit. În România, greu găsești un om atât de bine pregătit ca acest om. Simt eu că e un om foarte, foarte bine pregătit", a adăugat Mititelu.

Adrian Mititelu: "Ar fi ideal să jucăm cu CS U la baraj, dar mi-e frică de meciul cu Voluntari"

Înainte de noul sezon, FC U Craiova va disputa barajul pentru Conference League. Prima adversară este FC Voluntari, adversar care îl sperie pe Adrian Mititelu. Învingătoarea se va duela în finală cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, poziții pe care se află acum CFR Cluj, respectiv Universitatea Craiova.

"Pentru mine e mai greu meciul cu Voluntari decât cel cu CFR sau CS U. Așa consider eu. E o echipă foarte dificilă, foarte bine organizat, care joacă cartea contraatacului, cu jucători cu mare experiență, care pot bate pe oricine dacă prind o zi bună. CFR și CSU ies la joc. Noi putem adopta cartea contraacului cu ei. Cu CS U ar fi 50-50, pe Oblemenco poate fi un joc foarte bun pentru noi.

Eu cred că meciul este foarte greu. Dacă reușim să câștigăm acest meci, putem să începem să visăm. CU CS U este meciul anului, e cel mai important meci pentru noi și ar fi ideal. O să fiu suporterul lor să învingă în Giulești luni seara. E greu să mă gândesc prea mult pentru că am o teamă foarte mare de acest meci, cu Voluntari", a mai spus Adrian Mititelu.