Transferat definitiv de FCU Craiova în vara lui 2022, Juan Bauza a ajuns un pion important în angrenajul din Bănie. 17 goluri și 20 de assist-uri a înregistrat argentinianul la olteni după 82 de apariții bifate în toate competițiile.

Adrian Mititelu blochează o mutare la FCSB: ”Netransferabil”

Adrian Mititelu a vorbit despre posibila mutare a lui Juan Bauza la FCSB și s-a limitat să spună că fotbalistul nu va ajunge în niciun caz la prima clasată. De asemenea, patronul oltenilor a punctat că va ceda serviciile argentinianului doar la un club din străinătate.

”Nu îl vând pe Bauza la FCSB. El este transferabil numai afară”, a spus Adrian Mititelu, potrivit ProSport.

Argentinianul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Csikszereda, Colon, Gornik Zabre, Gimnasia, CA Colon II și Unida.

Bauza a fost transferat definitiv de FCU Craiova în iulie 2022, pentru 150.000 de euro, moment în care era cotat de site-urile de specialitate la 350.000 de euro.

FCU Craiova, în campionat

Oltenii se află pe ultimul loc în play-out-ul Superligii României cu 17 puncte. FCU Craiova a înregistrat până acum un rezultat de egalitate (0-0 vs. Poli Iași) și trei eșecuri (1-4 vs. FC Botoșani, 1-2 vs. Oțelul Galați și 0-1 vs. Petrolul Ploiești).