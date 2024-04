Echipa lui Elias Charalambous e prima clasată cu 44 de puncte și se situează la 13 lungimi în fața ocupantei locului secund, CFR Cluj, după ce a reușit să-i învingă pe ardeleni în etapa #4.

După patru runde desfășurate în play-off-ul Superligii Românei, FCSB a înregistrat patru victorii: 2-1 vs. Sepsi OSK, 1-0 vs. Farul Constanța, 2-0 vs. Universitatea Craiova și 1-0 vs. CFR Cluj.

Ce lovitură! FCSB pregătește transferul verii

Conform AS.ro, FCSB este extrem de aproape să se înțeleagă cu FCU Craiova pentru transferul lui Juan Bauza, argentinianul care a înscris în acest sezon șapte goluri pentru olteni.

Bauza a fost transferat definitiv de FCU Craiova în iulie 2022, pentru 150.000 de euro, moment în care era cotat de site-urile de specialitate la 350.000 de euro.

Acum, fotbalistul care și-a trecut în cont 17 reușite și 20 de assist-uri în 82 de apariții pentru trupa din Bănie este estimat de Transfermarkt la un milion de euro.

Argentinianul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Csikszereda, Colon, Gornik Zabre, Gimnasia, CA Colon II și Unida.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.