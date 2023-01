Adrian Mititelu a pus ștampila: „Dacă făcea asta Becali, nu mai vorbeam în viața mea cu el. Nu există o asemenea aberație”. Reacția dură a patronului

Finanțatorul FCSB-ului ar fi trimis o ofertă de două milioane de euro, pe care, ulterior, ar fi mărit-o, însă Adrian Mititelu a dat verdictul cu privire la situația lui Juan Bauza și un posibil transfer în Superligă.

Adrian Mititelu a pus ștampila: „Dacă făcea asta Becali, nu mai vorbeam în viața mea cu el. Nu există o asemenea aberație” Reacție dură a patronului de la FCU Craiova

Patronul formației din Bănie a precizat că este exclus un transfer în campionatul României pentru Juan Bauza, ci așteaptă o ofertă considerabilă din străinătate.

„În primul rând că dacă mi-ar fi oferit vreodată Becali suma asta (n.r. 2 milioane de euro), nu mai vorbeam în viaţa mea cu el. Nu există o asemenea aberaţie, să îmi ofere mie aşa ceva. În primul rând Bauza nu pleacă în România pe nicio sumă.

Nici nu s-a pus problema unui transfer pentru că el nu pleacă în România. Ţin foarte mult la el, cred că e cel mai bun din România. Joacă pe un post… nu mai e un alt decar în România şi sunt puţini în Europa. E un jucător care valorează foarte mult, asta e opinia mea. Poate sunt prost. Nimeni din România nu poate să plătească banii ăştia. Aşa socotesc eu, poate sunt un fraier. Până la urmă preţul unui jucător este cât e tranzacţia.

Noi trebuie să vedem dacă am spus prostii sau am avut dreptate. Vedem la vară sau peste un an. Prezenţa lui Bauza poate îmi aduce mie 9-10 puncte în plus. Bauza l-a făcut mare pe Compagno şi îi face şi pe alţii. Dacă mi-ar oferi cineva 800.000 pe Bauza… eu n-am deschis discuţia nici pe 3 milioane acum, când mi-au oferit de afară. Am spus că de la 4 milioane în sus vorbim. 4 milioane banii jos şi plus bonusuri, pentru că eu ştiu ce poate. Un decar bun joacă până la 34 de ani. Sânmărtean abia la 30 de ani a fost extraordinar de bun. Bauza fiind argentinian are în sânge aşa ceva.

Este exclus să ajungă la FCSB, indiferent de oferta pe care o face Gigi Becali. E un jucător pe care n-aş suporta să-l văd că joacă pentru FCSB. Şi aşa am anumite sentimente când îl văd pe Compagno la FCSB”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Antena Sport.

Cifrele lui Juan Bauza

Argentinianul a plecat în vară de la Csikszereda pentru 150.000 euro, pentru a semna cu FCU Craiova, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 350.000 euro. Acum, fotbalistul este evaluat de Transfermarkt la nu mai puțin de 700.000 euro și mai are contract cu clubul din Bănie până la finalul lui iunie 2025.

Bauza este decar și căpitan la FCU Craiova. Mijlocașul ofensiv a bifat deja 43 de apariții în echipamentul oltenilor, s-a impus pe tabela de marcaj de șase ori și a oferit nouă pase decisive în diferite situații. În total, Juan Bauza a strâns 2.960 de minute pentru trupa de pe „Ion Oblemenco” și a fost avertizat doar de cinci ori cu cartonașul galben.