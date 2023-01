„Am vorbit cu MM Stoica!” Portarul care a dezvăluit cum a ajuns la FCSB: „Am acceptat statutul de rezervă!”

În contextul în care în momentul de față se dă o adevărată luptă pentru titularizare între portarii FCSB-ului: Andrei Vlad și Ștefan Târnovanu, un fost portar al „roș-albaștrilor” a dezvăluit cum a ajuns el la clubul patronat de Becali și de ce a a acceptat statul de rezervă la acea vreme.

Eduard Stăncioiu a îmbrăcat tricoul lui FCSB în perioada august 2016 - august 2018 și a dezvăluit că a ajuns acolo după o discuție cu MM Stoica și că a acceptat să fie rezerva lui Florin Niță, deoarece a realizat că acesta era într-o formă mai bună la acea vreme.

„Da, e foarte bine (n.r - ca un club să aibă doi jucători de aceeaşi valoare). Dacă gestionezi corect, ai dialog, ai competiţii în care joacă. Vorbesc în general.

Nimeni nu acceptă statutul de rezervă, doar eu am acceptat (n.r. - râde). Nu aveam cum să vin să mă bat cu Niţă. Simţeam că nu sunt la nivelul lui Niţă. Am vorbit (n.r. - cu Mihai Stoica) dinainte, am zis că vin să-l ajut pe om.

Să nu credeţi niciodată că nu am vrut să joc sau că nu mă antrenam în fiecare zi ca să joc”, a declarat Edi Stăncioiu la Orangesport.

Cu Ștefan Târnovanu accidentat pe final de an, FCSB va începe noul an, cel mai probabil, cu Andrei Vlad în poartă.



„E unul dintre cei mai buni din România!” Andrei Vlad, blocat la FCSB?! „Probabil nu îl va da!” pe www.sport.ro