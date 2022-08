Adrian Mihalcea a anticipat corect cum va juca CFR-ul, însă echipa sa nu a putut produce surpriza: „Asta ne-a lipsit!”

La finalul partidei, Adrian Mihalcea, antrenorul Chindiei, a dezvăluit că anticipase corect cum va juca CFR Cluj și chiar a pregătit meciul în acest sens, însă echipa sa nu a reușit să marcheze împotriva campioanei în ciuda faptului că a avut doi oameni mai mult pe teren pe final de meci.

„Știam ce o să joace!”

„Ştiam că asta o să joace, minge lungă, pentru că au o talie impresionantă. Având exersate aceste cornere au reuşit să marcheze. Ştiam, ne-am pregătit două zile la rând, dar cumva poate experienţa jucătorilor de la ei a contat. Al doilea gol a fost pe o neatenţie, în minutul 45, a fost greu.

În a doua repriză am schimbat, am încercat să punem presiune şi am avut ceva ocazii. Ca să ai personalitate trebuie să fii jucat la un anumit nivel. Da, ai nevoie şi de puţin noroc, se poate spune aşa, mai ales că am avut o bară. Ar fi fost mult mai mult simplu dacă eram mai atenţi şi aveam mai multă personalitate în faţa porţii”, a spus Adrian Mihalcea la finalul meciului Chindia - CFR Cluj.

Întrebat dacă are probleme de lot, Mihalcea a refuzat să comenteze, subliniind că astfel de lucruri țin de „bucătăria interioară” a clubului.

„Nu aş vrea să comentez nimic vizavi de lot, este o discuţie internă a noastră. Ştim ce probleme avem, şi conducătorii ştiu asta, sper să se rezolve”, a mai spus Mihalcea.