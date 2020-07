“M-AU ALERGAT SA MA BATA”! Adi Popa isi aminteste despre PERIPETIILE vietii de ultras 

Plecat de la FCSB, cel poreclit “Motoreta” a avut de patimit din cauza pasiunii pentru Steaua

Ajuns la 31 de ani, Adrian Popa a plecat de la FCSB cu stil, dupa ce a deschis scorul in victoria cu 3-0 obtinuta in cupa in fata rivalilor de la Dinamo, chiar in Stefan cel Mare. Inainte de a ajunge sa joace pentru clubul patronat de Gigi Becali, Popa a fost un mare suporter al Stelei si obisnuia chiar sa mearga in peluza la meciurile echipei.

“Aveam 8-9 ani cand mergeam pe stadion. Ma duceam in peluza Sud si in 2006 am fost “ciondanit” de un bodyguard. Au venit 200 de bodyguarzi in peluza, ne-au alergat prin tribune si apoi ne-au dus pe un camp din spatele stadionului. Am fost batut atunci. Ulterior, m-am mutat la Peluza Nord, pentru ca acolo nu erau trimisi bodyguarzi. Cand ma duceam la stadion, mergeam cu tramvaiul 41 si imi ascundeam fularul. Daca te prindeau cu el la gat, ti-o luai! In prezent, am prieteni din ambele peluze si tin si cu FCSB si cu CSA Steaua”, a spus Adi Popa pentru GSP.

Popa a castigat trei trofee de campion cu FCSB, doua cupe, doua cupe ale ligii si o supercupa.