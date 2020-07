Pintilii, ATAC DUR la adresa lui Adi Popa in scandalul momentului: "Taci din gura, vezi-ti de treaba ta! Nu ai venit aici cu sufletul, nu erai 100% Capul in pamant!"

Mihai Pintilii a comentat declaratiile lui Adi Popa despre ce se intampla la FCSB.

Adi Popa a povestit in direct intr-o emisiune televizata tot ce a patit la intoarcerea la echipa lui Gigi Becali.

Fostul capitan al lui FCSB a declarat ca ar fi fost mai bine ca Popa sa taca din gura, Pintilii considerand ca cel poreclit "Motoreta" nu a revenit cu tot sufletul in Liga 1.

"Sunt lucruri care nu se zic. Eu, daca as fi plecat de la Steaua, nu as fi facut aaa, sa ma duc in emisiune sa dau declaratii. Nu pica bine. Si in primul rand, pentru caracterul tau, Popica, era mai bine sa nu zici. Ce a intampinat el aici, ramane doar pentru el. A facut performanta la clubul asta, a castigat trofee, a castigat bani la clubul asta si trebuia doar sa lase capul in pamant si sa plece. Cum i-am zis de la inceput, taci din gura, vezi-ti de treaba ta! Nu erai un jucator cumparat, erai un jucator imprumutat, care nu ai venit cu sufletul, nu erai 100%. Ca daca erai 100% cu sufletul si dadeai totul pe teren, probabil si jucai si era mult mai bine pentru el. Popica si-a facut treaba, a plecat, ii multumim si atat!", a declarat Mihai Pintilii, la Telekom Sport.

Contractul lui Adi Popa cu FCSB s-a incheiat pe 30 iunie, fotbalistul revenind in Romania in vara anului trecut. Revenirea la echipa lui Becali nu a fost atat de fructuoasa pentru Popa, care nu a jucat foarte mult si care a fost trimis in somaj tehnic odata cu startul pandemiei.