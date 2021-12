Academica Clinceni - Chindia Târgoviște, 0-0! Duel de ”playout”

Academica Clinceni - Chindia Târgoviște 0-0

Minutul 25: Ureche are o intervenție de senzație.

Minutul 7: Achim șutează de la 16 metri, dar Căbuz prinde.

Minutul 1: A început partida!

Echipele de start:

CLINCENI: Ureche - Pashov, F. Filip, Gardoş, Holzmann - Ventura - Fl. Achim, Cascini, Omoh, R. Ion - Vellios

Rezerve: A. Păun, Chandarov, Gavra, Cioiu, C. I. Ioniţă, Dumitrache, I. Ştefan, Goma, Dima

Antrenor: Adrian Falub

CHINDIA: Căbuz - Martac, Căpuşă, Celea, Ad. Ioniţă - Neguţ, Dulca, Kocic, Popadiuc - D. Popa, Florea

Rezerve: D. Moldovan, Jipa, Atanase, Ad. Stoian, Suciu, Matiş, Stancu, M. Şerban, A. Şerban

Antrenor: Emil Săndoi

Academica Clinceni primește vizita Chindiei, în al șaptelea meci direct dintre cele două în competiția internă. Ilfovenii au câștigat de trei ori, iar celelalte patru meciuri s-au împărțit între două victorii pentru Chindia și două rezultate de egalitate.

Cele două s-au întâlnit ultima oară pe 20 august 2021, când au remizat, scor 2-2, după golurile lui Popadiuc și Florea, respectiv dubla argentinianului Cascini, cel mai bun jucător al Academicii Clinceni în acest sezon.

Chindia trece printr-o criză, iar Emil Săndoi consideră că este nevoie disperată de puncte la echipă. După ultimul meci, înfrângerea cu FCU Craiova, el a susținut că echipa nu joacă ce trebuie.

„Îngrijorarea mea nu pornește de acum, ci de la începutul acestui campionat. Am trecut printr-o perioadă grea în care am făcut jocuri bune, dar ușor-ușor au apărut și cartonașele, suspendările. După cartonașele roșii pe care le-am primit, am părea cea mai dură echipă, ceea ce nu este adevărat.

A fost și o doză de neșansă astăzi, dar am trecut printr-o perioadă grea. Am fost obligați să facem improvizații. La meciul de astăzi am avut un singur fundaș central, Iacob, pe care l-am pierdut și a trebuit să jucăm cu Căpușă și Dulca în centrul defensivei”, a declarat Emil Săndoi.