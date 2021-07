A venit „nota de plată”! Amenzi usturătoare primite de FCU și Dinamo după incidentele din tribune

FCU și Dinamo, sancționate de Comisia de Disciplină a LPF.

FCU Craiova s-a impus în fața lui Dinamo, scor 1-0, în etapa a doua a Ligii 1, obținând prima victorie a sezonului.

Victoria i-a costat scump însă pe olteni care vor trebui să scoată din buzunare 10.000 de lei pentru incidentele înregistrate în tribune în timpul meciului cu Dinamo.

Nici „câinii” nu au scăpat. Fanii-acționari ai lui Dinamo au primit o amendă de 5.000 de lei după ce au încercat să rupă breteau de securitate și să pătrundă în zona cu suporteri olteni.

”FC U Craiova vs Dinamo 1948 – Incidente - În baza art. 82.1 și 3 a și c, raportat la 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC U Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei; În baza art. 82.2 și 3 a și c, raportat la 83.2.b din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în comunicatul transmis astăzi de LPF.