Nana Antwi (24 de ani) a semnat cu FC Hermannstadt în vara anului trecut, fiind împrumutat pentru un sezon de la FCSB.



Fundașul dreapta din Ghana a anunțat că este pregătit să revină la FCSB, dacă va fi dorit de gruparea roș-albastră.



"Nu a fost rău. A fost o perioadă bună, dar nu m-am adaptat aşa bine cu campionatul României. Am fost foarte fericit să câştig titlul în România. Am câştigat în Armenia, în România. Titlul de aici e mai valoros şi am fost foarte fericit.



Cred că a fost cea mai bună decizie pentru mine când am venit la Hermannstadt. Nu a fost greu. A fost cea mai bună decizie. Aveam nevoie de mai mult timp de joc, să am meciuri în picioare. Avem un antrenor foarte bun, m-a ajutat foarte mult şi apreciez foarte mult asta. Nu am o alegere.



Dacă FCSB mă vrea, mă voi întoarce. Dar nu decid eu. Dacă mă întorc, bine, dacă nu… Asta e", a spus Nana Antwi, potrivit Fanatik.



Nana Antwi, 15 meciuri în acest sezon pentru FC Hermannstadt



Fundașul de bandă a făcut junioratul în țara natală, la Young Wise FC, iar în 2018 a sosit pentru prima dată în Armenia, la Lori Vanadzor. În sezonul 2019-2020 a fost împrumutat în Franța, la echipa secundă a lui Lille, însă a revenit ulterior în Armenia, la Lori Vanadzor.



Din 2021 evolua la FC Urartu, formație la care a strâns 86 de meciuri și două goluri. Fundașul dreapta a marcat și în meciul retur cu Farul (2-3) din Conference League, cu un șut de la distanță, din stagiunea trecută.



În perioada petrecută până acum la FC Hermannstadt, apărătorul a strâns 15 meciuri.



Nana Antwi măsoară 1.80 m, are 68 de kg și este cotat de Transfermarkt la 350.000 de euro, cea mai bună cotă din carieră.