Ionuț Rada, fostul stoper al Rapidului în perioada "UEFAntastică", de la jumătatea anilor 2000, a fost prezent pe stadion, la sărbătorirea Centenarului clubului de lângă Podul Grant. Acesta a mai jucat la Craiova, FCSB și CFR Cluj, dar spune că atmosfera de pe Giulești este una specială.

Ce înseamnă pentru tine Centenarul Rapidului?

Mă bucur că acest club a ajuns la această cifră incredibilă. Să împlinească 100 de ani, să sărbătorească Centenarul, este un lucru incredibil pentru clubul Rapid, pentru suporteri și pentru fotbalul românesc. Sper să fie în continuare 100 de ani la fel de pasionali, la fel de efervescenți. Este un club special, în primul rând prin suporteri, apoi cu acest stadion, cu amintirile care ne leagă de această locație. Sper ca noua generație de jucători să înțeleagă și mai mult ce înseamnă acest club.

Cum a fost să evoluezi în tricoul Rapidului?

Am venit de la Craiova, a fost un pas important pentru cariera mea. Aici am atins performanțe importante, a fost o perioadă care m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt ca jucător, dar și ca om. Eu sunt bucuros că fac parte din perioadele plăcute ale acestui club, din seria de rezultate pozitive pe care le-am înregistrat alături de colegii mei. Cred că acea perioadă poate fi o motivație pentru actuala echipă și viitorii jucători ca să poată ajunge din nou acolo, sus.

Ai jucat la Craiova, la FCSB, la CFR Cluj. Ce are Rapidul atât de special?

Clar, suporterii și atașamentul lor față de club. Giuleștiu e unic, fanii oferă clubului un farmec aparte. Multora dintre jucătorii care nu au jucat pentru Rapid, le e greu să înțeleagă. E o senzație specială să joci aici, să ai oamenii aceștia în spatele tău. Eu sunt de părere că, dacă vrei să te simți cu adevărat fotbalist, trebuie să joci pentru astfel de echipe, care au o mare tradiție și o galerie cu multă pasiune. Spunea cineva că cel mai bun loc să vezi meciurile Rapidului este de pe teren, dar cred că, de multe ori, cel mai bine se simte atmosfera din mijlocul galeriei. De câteva ori am fost așa de concentrat pe teren, încât mi-am dat seama de cât de frumoasă a fost atmosfera doar când am revăzut meciurile, am văzut cum au trăit supporterii meciul și mi-a părut un pic rău că am nu am acordat mai multă atenție atmosferei. Dar să joci pe Giuletși este un sentiment aparte.

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de la Rapid?

Primul trofeu, Cupa României. Apoi tot anul 2005-2006, acele rezultate din cupele europene care ne-au adus o bucurie foarte mare, atât pentru suporterii Rapidului, cât și pentru fotbalul românesc. Chiar și eliminarea din sfertul de finală cu Steaua are ceva poetic, e specific Rapidului și istoriei clubului. E o amintire plăcută pentru toată lumea, pentru că nu am pierdut în "dubla" cu Steaua, am jucat foarte bine, am ieșit din competiție cu fruntea sus.

Ce îi urezi Rapidului cu ocazia Centenarului?

Îi doresc să continue să fie Rapid, să își păstreze același spirit. Jucătorii să nu renunțe niciodată, indiferent de greutăți, iar fanii să fie la fel de pasionali și să iubească echipa la fel de mult. Cred că special la suporterii Rapidului e că, indiferent cât e de supărați sunt sau cât de rele au fost rezultatele, ei au fost întotdeauna acolo în tribună și cu inima alături de club. Și mai sper ca jucătorii noi să înțeleagă ce reprezintă Rapidul și ce noroc au că au ajuns în Giulești.

Rada are două Cupe și o Supercupă câștigate cu Rapid

Ionuț Rada (40 de ani) a evoluat ca fundaș central pentru Universitatea Craiova (2000-2001, 2002-2004), Rocar București (2001 / împrumutat), FC Rapid (2004-2005, 2006-2007), FC Național (2005-2006 / împrumutat), FCSB (2007-2009), FC Otopeni (2009-2010 / împrumutat), Al Nassr Dubai (2010), CFR Cluj (2010-2012, 2013-2015), Karlsruher SC (2012 / împrumutat), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020). Are două selecții la naționala României, iar în palmares are Cupa României (2005-2006, 2006-2007) și Supercupa României (2006), plus un sfert de finală în Cupa UEFA cu Rapid, și un titlu de campion în Liga 1 cu CFR Cluj (2012).

Rapidul, înființat de muncitori feroviari pe 25 iunie 1923

Istoria clubului Rapid Bucureşti începe pe 25 iunie 1923, când, într-o sală a şcolii primare din cartier, muncitorii de la Atelierele Griviţa au pus bazele "Asociaţiei Generale Sportive şi Culturale CFR" (AGSC-CFR). Din primul comitet au făcut parte maistrul Teofil Copaci (preşedintele asociaţiei), strungarii Grigore Grigoriu (primul căpitan al echipei), Dumitru Constantinescu, Geza Ginzer, Tudor Petre şi Franz Hladt.

Echipa s-a constituit în luna septembrie, după fuzionarea celor de la "Ateliere" cu cei de la "Excelsior" (care reprezenta cartierul muncitoresc "Steaua" şi care-i avea în frunte pe Emil Dobrescu, V. Constantinescu, Gh. Mărculescu, D. Itu), şi a închiriat terenul CAB de la Şosea, pentru antrenamente şi jocuri. Primele echipamente au fost confecţionate din pânză vişinie în casa lui Grigore Grigoriu, pentru că era o culoare ce permitea curățarea mai eficientă a petelor apărute în timpul meciurilor pe echipamente, dar și pentru că era culoarea tradițională a societăților și muncitorilor feroviari, iar ghetele cu crampoane recondiţionate au fost fabricate din bocancii uzaţi de la Ateliere.

De-a lungul vremii, clubul de fotbal Rapid s-a impus printre cele mai iubite și valoroase organizaţii sportive din România, purtând denumirile "CFR" (1923-1936), "Rapid" (1936-1946), "CFR" (1946-1949), "Locomotiva" (1949-1958) și "Rapid" (din 1958 şi în prezent). În palmaresul clubului se găsesc trei titluri de campioană națională (1966-1967, 1998-1999, 2002-2003 / + alte 14 locuri secunde / + Cupa Barsarabia, în 1942, campionatul de război nerecunocut oficial al României), 13 Cupe ale României (+ alte 6 finale jucate), patru trofee Supercupa României (1999, 2002, 2003, 2007) și o Cupă a Ligii (1994). La nivel internațional, "vișinii" au câștigat două Cupe Balcanice (1963-1964, 1964-1965) și o Cupă a Căilor Ferate Europene (1968/ / + plus alte două finale), a atins finala Mitropa Cup (1940), cunoscută și ca Cupa Europei Centrale, o precursoare a cupelor europene moderne, și sferturile de finală ale Cupei UEFA (2005-2006).

Text și foto - Gabriel Chirea