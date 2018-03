A venit de 4 meciuri in Liga I, a marcat 3 goluri, iar acum se pregateste sa fie cumparat: "Costa 300.000 euro"

Florentin Matei a semnat in aceasta iarna cu Astra, fiind imprumutat de croatii de la Rijeka. El a marcat 3 goluri in 4 meciuri.

Florentin Matie, jucator crescut de Steaua, care a mai trecut pe la Volyn Lutsk si NK Rijeka, va fi cumparat definitiv de Astra. Mijlocasul i-a convins pe giurgiuveni dupa doar patru meciuri bifate in Liga I, in care a marcat de 3 ori.

Cel poreclit "Messi de Romania" in perioada in care era junior la Steaua, va fi cumparat cu 300.000 euro.

"Florentin Matei a demonstrat pana acum la Astra ca e un fotbalist foarte bun. Patronul nostru este multumit de el, iar Edi Iordanescu, eu si domnul Buduru avem mare incredere in el.

Ne dorim cu totii transferul definitiv al lui Matei. Ca sa il aducem, trebuie sa activam clauza de 300.000 euro. La valoarea pe care o are el, consideram ca suma nu e foarte mare pentru posibilitatile noastre.

Florentin Matei este unul dintre cei mai talentati mijlocasi din fotbalul romanesc si credem ca ar putea sa ajute si echipa nationala. Dar aici ultimul cuvant il va avea selectionerul Contra. El se pregateste bine, iar la 24 de ani are tot viitorul in fata. Suntem siguri ca daca el o sa joace bine in Play Off nu are cum sa nu prinda si nationala", a spus Dani Coman, citat de publicatia Fanatik.