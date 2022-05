Eugen Trică a fost un element esențial al lui CFR Cluj, în sezonul 2007-2008, când trupa din Gruia a cucerit primul său titlu din istorie. Despre lupta la titlu din acest sezon, fostul mijlocaș ofensiv a observat că mulți dintre fotbaliștii lui Dan Petrescu, de patru ori consecutiv campioni în Liga 1, sunt mai puțin motivați decât rivalii de la FCSB. "Jose" așteaptă ca lupta pentru titlu să se ducă până în ultima etapă, când este programat meciul dintre "ceferiști" și "roș-albaștri".

"A fost un meci bun între Craiova și FCSB. Cred că FCSB, Craiova și CFR Cluj sunt cele mai bune echipe ale campionatului. S-a jucat la un nivel bun, a fost și o atmosferă frumoasă în tribune. Craiova a avut ocazii mari, dar FCSB a avut noroc. A spus și domnul Becali, parcă sezonul acesta vrea Dumneze să câștige FCSB campionatul, prea au fost multe din golurile lor venite pe final de meci.

Eu am fost jucător la primul titlu al lui CFR Cluj. Atunci s-a jucat titlul până în ultima etapă, până în ultimele minute ale campionatului. Cred că așa va fi și acum. Cred că CFR va câștiga cu Craiova, iar FCSB nu se va încurca cu Voluntari. Cred că se va juca ultima etapă cu titlul pe masă.

Ambele cluburi au loturi bune. CFR Cluj are un joc mai disciplinat și jucători cu mai multă experiență, dar, pe de altă parte, mulți dintre ei par uzați. Când spun uzați, mă refer la faptul că par să fi trecut de vârful de formă al carierei. Nu neapărat din punct de vedere fizic, cât al motivației.

În cazul lui CFR Cluj, cred că și cele patru titluri consucutive au adus această uzură. Nu e ușor să gestionezi o echipă care a avut asemenea succes, să ții jucătorii motivați. Parcă și fanii neutri vor ca altcineva să ia titlul, pentru că s-a ajuns la o saturație. De cealaltă parte, FCSB are mai mult entuziasm, au jucători mai proaspeți și mai motivați, care joacă cu o plăcere mai mare. Par să aibă o mai mare foame de rezultate și de trofee, pentru că au trecut foarte mulți ani de când FCSB nu a mai cucerit titlul. Cred că va fi un meci interesant, o adevărată finală a campionatului.

A fost un campionat bun, un campionat echilibrat, cu o creștere a valorii. Pe lângă cele trei din față, au mai progresat Voluntari, dar și Botoșani, UTA, Rapid sau FCU Craiova. Au fost echipe bune și în play-out. Dinamo e surpriza neplăcută a campionatului, dar cine știe fotbal își dă seama că schimbările dese de antrenori și rularea a zeci de jucători într-un sezon nu poate aduce performanță. Sper ca Dinamo să nu retrogradeze, pentru că Liga 1 are nevoie de Dinamo. Pe de altă parte, prima divizie are nevoie și de Petrolul, de 'U' Cluj, de alte echipe de tradiție din Liga 2. Aș fi vrut Steaua să urce în Liga 1, dar nu știu dacă se poate", a declarat Trică pentru Sport.ro.

Eugen Trică (45 ani) a jucat la Universitatea Craiova (1994-1998, 2009-2010), Steaua (1998-2003), Litex Loveci (2003-2005), Maccabi Tel Aviv (2005), ȚSKA Sofia (2006-2007), CFR Cluj (2007-2008, 2009), Anorthosis Famagusta (2009) și Concordia Chiajna (2010-2011). Ca jucător, are 4 selecții pentru naționala de seniori a României, iar în palmares are două titluri în Liga 1 (2000-2001, 2007-2008), o Cupă a României (2007-2008) și o altă finală jucată (1997-1998) și două Supercupe al României (2001, 2009). De asemenea, are două Cupe (2003-2004, 2005-2006) și o Supercupă (2006) în Bulgaria.

Ca antrenor, le-a pregătit pe Juventus București (2012-2013, 2014), CFR Cluj (2013, 2015), Al Nahda Dammam (2013 / asistent), UTA Arad (2013-2014), Metalul Reșița (2015), Al Ittihad Jeddah (2015-2016 / asistent), Poli Iași (2017-2018 / asistent), Sportul Snagov (2019), Turris Turnu Măgurele (2020-2021), FCU Craiova (2019-2020, 2021, 2021) și Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2021, 2022). A fost finalist al Cupei României (2012-2012) și a reușit promovări cu FCU Craiova în Liga 2 și Liga 1.

