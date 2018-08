Hagi: "Sunt singurul din Romania care nu are dreptul la o opinie! Eu atac, pun bombe!"

Hagi este dezamagit de discutiile care au aparut dupa ultima conferinta de presa, cand l-a propus pe Denis Dragus la nationala Romaniei.

Gica Hagi spune ca nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc.

"Am inteles un singur lucru, personal nu am dreptul la o opinie. E concluzia mea, sper ca toata lumea sa inteleaga acest lucru."

"Eu asta am inteles, nu cred ca gresesc."

"Nu pot sa am opinia mea despre situatii, despre anumite lucuri."

"Asta e, nu o sa imi mai dau cu parerea despre fotbalul romanesc. O sa muncesc in continuare, o sa fac lucruri, o sa-mi vad de pasiunea pe care o am si o sa ma implic in continuare in dezvoltarea fotbalului pe viitor."

"Ii las pe toti ceilalti sa aiba opinie. Oricine din Romania poate sa aiba o opinie, eu nu pot sa am opinie."

"Hagi cand spune ceva ataca, pune bomba, si daca e asa inseamna ca nu am voie sa vorbesc."

"Sunt linistit, foarte linistit pentru ca stiu ce fac pentru Romania si ce voi face in continuare."

"Nu o sa mai comentez prea mult, nici sa nu ma intrebati", a spus Hagi, intr-o conferinta de presa organizata azi.