"El e vinovatul. Sa faca asa cu mine, ii rup mana" Gigi Becali, reactie SOC dupa ce Ana Maria Prodan l-a palmuit pe Alexa

Gigi Becali a comentat intamplarea care a socat in acest weekend.

Ana Maria Prodan a fost surprisa cand l-a palmuit pe Dan Alexa, la meciul disputat sambata in Liga 1 intre Astra si Botosani.

Clipul prezentat in exclusivitate de SPORT.RO a starnit o multime de reactii.

Intre cei care au comentat situatia a fost Gigi Becali. Patronul FCSB a fost radical si a spus ca vina nu ii apartine impresarului Ana Maria Prodan, ci lui Dan Alexa care, din punctul de vedere al lui Becali, trebuia sa reactioneze si sa nu lase astfel de lucruri sa se intample vreodata.

"Dau si ele acolo unde tine si unde au permisiunea si pot da. Unde stiu ca nu pot da, nici gandul nu le trece. Asa sunt oamenii, cand stii ca poti sa dai, dai. Cand nici macar nu poti sa te gandesti, nu dai. Asa ceva, nu credeam ca pot sa vad. Am vazut, asta e, nu ma intereseaza pe mine. Cu alte cuvinte suntem egali, dar nu suntem egali. Eu pe Ana o simpatizam, dar dupa faza asta... O sa am acelasi comportament, eu nu vorbesc despre ea, eu vorbesc despre situatie. Imi dau cu parerea despre o intamplare. Vorbesc despre o femeie care a batut un barbat, asa vorbesc, nu despre ea. Cum sa nu comentezi? Atunci inseamna ca e ceva normal. Pai te iau femeile la bataie pe strada? Dan Alexa are o problema mai mare ca ea. Ea ce vina are? N-are nicio vina ea. El e vinovatul, ca din cauza comportamentului lui a permis asta. Sa faca cu mine. O iau, o tarasc si ii rup mana. Nu ii cedeaza ei nervii. Ea e femeie desteapta. Asa ceva nu se face si cu asta basta", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Gigi Becali: "Mi-e rusine de Reghe in situatia asta"

Patronul FCSB a fost intrebat daca a vorbit cu Laurentiu Reghecampf despre situatia de sambata. Becali a spus ca ii este rusine de situatia in care a fost pus Reghe.

"Ce sa vorbesc cu Reghe? Eu il iubesc foarte mult si mi-e rusine de el in situatia asta. Ce sa vorbesc? Eu pe Ana o respectam prin prisma lui Reghe. El e un om prea bun, prea puternic", a spus Gigi Becali la PRO X.