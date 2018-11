"A decazut fata de cum era la noi!" Cum isi da Gigi Becali foc la bani: gestul prin care isi distruge visul de milioane de euro

Morutan a devenit acum principalul pariu al lui Gigi Becali.

Patronul FCSB spera ca 2-3 ani sa il transfere pe tanarul mijlocas pe o suma record pentru fotbalul romanesc, dar a luat-o pe un drum gresit.

Valeriu Iftime, fostul patron al lui Morutan de la Botosani, il avertizeaza pe Gigi Becali ca il poate "strica" pe Morutan prin declaratiile si deciziile sale.



"Nu a fost cel mai slab, dar l-a pus pe Morutan sa joace in banda (n.red. in derby-ul cu Dinamo). Eu i-am spus domnului Becali la un moment dat, dar el nu tine cont de ce spun eu. Daca vrei sa cresti un copil precum Morutan, trebuie sa-l bagi in continuu. Nu-l joci un meci, dupa care il terfelesti, il scoti din toate circuitele la TV. El il pune in dificultate pe Morutan. In meciul cu Dinamo nu a jucat grozav, dar putea juca in continuare, in locul lui Coman, care chiar s-a plimbat pe teren. Morutan trebuie sa joace ca sa devina fotbalist. Jumatate de ora si sa se scrie bine in ziar nu-l fac fotbalist. El a decazut fata de cum era la Botosani", a declarat Iftime pentru prosport.ro.